Dustin Hoffman e il vecchio West ne “Il piccolo grande uomo” su Rai Movie: la trama

La conquista del West, con gli scontri tra invasori e nativi, raccontata in un kolossal: è “Il piccolo grande uomo” di Arthur Penn, in onda lunedì 8 dicembre alle 21.10 su Rai Movie

La conquista del West, con gli scontri tra invasori e nativi, raccontata in un kolossal: è “Il piccolo grande uomo” di Arthur Penn, in onda lunedì 8 dicembre alle 21.10 su Rai Movie. Il vecchissimo Jack Crabb, che ha 121 anni, racconta la sua vita a un giornalista interessato alla storica battaglia di Little Big Horn.

Catturato quand’era bambino, Crabb cresce con i Cheyenne e solo da adulto torna nel mondo dei bianchi. Da allora sarà testimone e protagonista, da entrambe le parti, dello scontro di mondi che porta al tramonto della nazione indiana. Dustin Hoffman senza età, eroe dei due mondi, con un memorabile racconto in anticipo di vent’anni esatti su “Balla coi lupi”. Nel cast anche Faye Dunaway e Martin Balsam.