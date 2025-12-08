Dalle ricette di Natale alle eccellenze del territorio a “È sempre mezzogiorno!”

Dalle ricette di Natale alle eccellenze del territorio: stamani su Rai 1 torna il programma “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici

Torna Antonella Clerici e il suo “È sempre mezzogiorno!”, il programma realizzato dalla direzione intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre alle 11.55 su Rai 1.

Il grande ledwall dello studio ogni giorno trasmetterà in diretta le immagini della slitta di Babbo Natale dal bosco della Val Borbera. Al fianco di Antonella Clerici, l’allegra brigata di chef che si alternerà nella cucina, proponendo piatti della tradizione e idee per il periodo natalizio.

Le cinque nuove puntate saranno come di consueto arricchite da consigli e ricette del cast fisso di “È sempre mezzogiorno!”. La nutrizionista Evelina Flachi esorterà alla consapevolezza alimentare e Daniele Persegani rivelerà i suoi trucchi per impiattamenti perfetti. Fulvio Marino porterà in tv la sua maestria negli impasti dei lievitati. Ad Alfio Bottaro il compito di fare l’assaggiatore ufficiale delle pietanze.

Venerdì è previsto l’appuntamento con Carlotta Mantovan con le novità del mondo del food. Mercoledì Angela Frenda racconterà invece una storia, un episodio, o un personaggio legato ad un piatto particolare che verrà cucinato in studio. I produttori di eccellenze si collegheranno poi da tutta Italia per raccontare i segreti della propria tradizione agricola all’enogastronomo Andrea Amadei. Federico Quaranta proporrà un viaggio emozionale nei paesaggi italiani. Il farmer della trasmissione, Matteo Fiocco, spiegherà infine, come trapiantare e coltivare ortaggi di stagione.