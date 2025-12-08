Da oggi su Rai 2 a “La porta magica” le storie presentate da Andrea Delogu

Nuova settimana per “La porta magica”, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento DayTime con CastaDiva e condotto da Andrea Delogu

Nuova settimana per “La porta magica”, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento DayTime con CastaDiva e condotto da Andrea Delogu, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre alle 17.00 su Rai 2.

Si comincia, lunedì 8 dicembre, con la storia di Anisia che ha conosciuto il suo futuro marito quando era ancora una bambina delle scuole elementari. Anni dopo, al liceo, lo rivede per caso ed è subito amore. Scrive alla “Porta Magica” per trovare l’abito da sposa dei suoi sogni. In studio anche Donatella che per più di 50 anni ha convissuto con l’anoressia: una parola che negli anni ’70 non esisteva e che nessuno sapeva riconoscere. Ha attraversato momenti bui, sfiorando la morte. Li ha superati grazie alla musica di Renato Zero. Esprimerà un desiderio legato a questa sua grande passione.

Martedì 9, sarà la volta di Benedetta, nata con una grave malformazione congenita che le impedisce di camminare senza stampelle. Chiederà di poter sfilare con un abito alla moda: un desiderio personale che diventa un messaggio di inclusione e coraggio.

Melania invece, vive a Torre del Greco ed è titolare di una piccola sartoria. È single e abita con i suoi genitori. Scrive alla “Porta Magica” per fare una sorpresa alla madre, che sette anni fa ha scoperto un tumore e che ancora oggi è seguita dai medici. In studio però… la sorpresa sarà tutta per lei.

Mercoledì 10 dicembre, in studio un gradito ritorno, quello di Cloris Brosca, un volto molto noto tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000. Il suo sogno è tornare a vestire i panni del personaggio che l’ha resa famosa, la Zingara.

Giovedì 11, gli spettatori conosceranno il piccolo Leonardo, che ha rappresentato l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest e che è stato finalista dell’ultima stagione di “The Voice Kids”. Sorprenderà la sua mamma, dedicandole un brano speciale: “Portami a ballare”. Arriverà poi Armando, un ottantenne pieno di vitalità. È sposato con Claudia da quasi 60 anni con cui condivide la passione per il ballo. Negli ultimi tempi però Claudia ha meno voglia di uscire. Così Armando scrive alla “Porta Magica” per trovare una signora che possa accompagnarlo in qualche pomeriggio danzante.

La settimana si chiude venerdì 12 con la storia di Marco, che da tre anni ha perso completamente la vista a causa della retinite pigmentosa, una malattia rara. Da due anni e mezzo è nonno del piccolo Nathan, che non ha mai potuto vedere. Alla “Porta Magica” vuole sorprendere i suoi genitori, che a giugno hanno rinunciato al loro cinquantesimo anniversario di matrimonio per stargli vicino in un momento difficile. Ma non sa che, questa volta, una grande sorpresa attende anche lui.