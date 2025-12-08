Aldo Cazzullo, Sveva Sagramola, Bruno Vespa, Jalisse nella settimana de “La Volta Buona”

Da oggi su Rai 1 torna “La Volta Buona” con Caterina Balivo. Tra gli ospiti, Aldo Cazzullo, Sveva Sagramola, Bruno Vespa, Jalisse

“La Volta Buona”, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre alle 14.00 su Rai 1, accompagnerà il pubblico verso le festività con una nuova settimana ricca di ospiti e anteprime.

Lo spazio delle interviste “one to one’’ si aprirà con un decano del giornalismo: Bruno Vespa, che interverrà a pochi giorni dall’attesa inaugurazione della Stagione del Teatro alla Scala, di cui ha condotto la diretta televisiva accanto a Milly Carlucci.

Tornerà in studio Aldo Cazzullo, giornalista e autore del bestseller “Francesco. Il primo italiano”. In vista dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, che verrà celebrato nel 2026, lo scrittore approfondirà la figura del Santo Patrono d’Italia, tra storia, eredità spirituale e attualità del suo messaggio.

Sarà poi la volta di Sveva Sagramola, storica conduttrice di Geo, che si racconterà tra pubblico e privato, ponendo l’accento sui temi climatici e ambientali, a lei cari.

Spazio ai musical di Natale con Sebastiano Somma e Roberta Lanfranchi, protagonisti di “Matilda”, lo spettacolo delle Feste in scena al Teatro Sistina di Roma. Somma, svelerà anche il suo ruolo nella miniserie “Se fossi te”, in onda a dicembre su Rai 1.

Come ogni settimana, non mancheranno i salotti tematici più seguiti del programma. Nel talk dedicato a “Ballando con le stelle”, Caterina Balivo accoglierà sul divano arancione alcuni dei protagonisti del dance show del sabato sera, Guillermo Mariotto, Raimondo Todaro, Beppe Convertini e Rossella Erra.

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale di Carlo Conti della lista dei Big in gara, “La Volta Buona” celebrerà le grandi voci della storia della musica italiana e si commenteranno le novità della prossima edizione del Festival con i Jalisse, Marco Carta, Pago e altri artisti. Tra ritorni attesissimi, possibili sorprese e qualche esclusione eccellente, si farà il punto tra rumor e pronostici.

In vista dei banchetti di Natale, infine, grande attenzione sarà dedicata all’alimentazione con il professor Giorgio Calabrese, con un approfondimento sulla longevità con il professor Silvio Garattini, tra i massimi esperti al mondo in materia.