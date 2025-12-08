A “Storie di sera” su Rai 1 i casi di Maria Chindamo e Patrizia Scifo

Le storie di due donne sparite nel nulla, due casi che negli anni hanno alimentato indagini, ma che restano ancora oggi irrisolti: quelli di Maria Chindamo e Patrizia Scifo. Se ne parla a “Storie di sera”

La prima, un'imprenditrice calabrese madre di 3 figli, scompare una mattina di 9 anni fa. L'auto abbandonata di fronte alla sua azienda, tracce di sangue e l'ombra di una vendetta.

Per la prima volta ospite in uno studio televisivo, la figlia più piccola, Letizia, racconterà il rapporto con la mamma e il desiderio di conoscere la sua sorte. Poi, il mistero di Patrizia Scifo, scomparsa 42 anni fa lasciando nello sconforto tre generazioni di donne, la madre, la sorella e la figlia, che dopo tanti anni vogliono sapere dove si trovi il suo corpo. Porteranno con loro, un documento, una denuncia, in cui la ragazza rivela le violenze domestiche che subiva quotidianamente, prima di far perdere le sue tracce.