A Nuovi Eroi su Rai 3 la storia di Giorgio Zancan e Luisa Mondella

Le storie raccontate – con la voce fuori campo di Veronica Pivetti – da “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento

Nel 2012, il figlio di Giorgio e Luisa si ammala di leucemia a soli 8 anni. Alessandro viene ospedalizzato, ma la malattia ha già raggiunto uno stadio avanzato e nonostante le terapie e un trapianto di midollo la malattia ha la meglio. Nel 2014, pochi mesi dopo la morte di Alessandro, Giorgio e Luisa decidono di creare la Fondazione Alessandro Maria Zancan ETS col fine di supportare la ricerca scientifica soprattutto in tema di leucemie infantili, di aiutare i bambini malati e le loro famiglie sia dal punto di vista psicologico ed emotivo che da quello economico.

Per questo motivo il Presidente della Repubblica ha conferito loro l’onorificenza di Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Una storia raccontata – con la voce fuori campo di Veronica Pivetti – da “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda lunedì 8 dicembre alle 20.15 su Rai 3.