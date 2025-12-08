“1917”, il film pluripremiato di Sam Mendes, stasera su Rai 2: la trama

Ha vinto tre Premi Oscar – per la fotografia, gli effetti speciali e il sonoro – il film di Sam Mendes “1917”, in onda lunedì 8 dicembre alle 21.20 su Rai 2: la trama

Ha vinto tre Premi Oscar – per la fotografia, gli effetti speciali e il sonoro – il film di Sam Mendes “1917”, in onda lunedì 8 dicembre alle 21.20 su Rai 2.

6 aprile, 1917: Blake e Schofield, due giovani caporali britannici vengono scelti per portare a termine un incarico quasi impossibile: attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake, pronti ad attaccare l’esercito tedesco. In questo modo impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale, ordita dai tedeschi. I due si imbarcano in una missione suicida, nella quale i tedeschi e il tempo saranno i loro nemici giurati.

Il film è stato realizzato come un unico piano-sequenza per creare un senso di continuità temporale. La macchina da presa segue l’avanzata dei soldati senza apparenti tagli di montaggio, nelle trincee, nei ruderi di campagna, nei paesaggi distrutti dalla Prima Guerra Mondiale. Nel cast George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch.