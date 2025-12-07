Verallia accelera sulla sostenibilità con la CSR Roadmap “2030 and Beyond” e riconferma la certificazione sulla parità di genere

Verallia, leader europeo e terzo produttore mondiale di packaging in vetro, rafforza il proprio posizionamento come azienda di riferimento nella sostenibilità industriale presentando la CSR Roadmap “2030 and Beyond”, un piano ambizioso che guida il Gruppo verso la neutralità carbonica al 2040 e verso un modello di crescita responsabile, circolare e centrato sulle persone.

Quest’anno, la Science Based Targets initiative ha ufficialmente validato la traiettoria Net Zero di lungo termine di Verallia secondo il suo Net-Zero Standard. Entro il 2040, Verallia si impegna a ridurre le proprie emissioni di CO₂ per gli scope 1 e 2 del 90% e a compensare il restante 10%, rispetto all’anno di riferimento 2019.

Questo percorso prende forma attraverso tecnologie di rottura: dai nuovi forni ibridi e 100% elettrici – come quello inaugurato nel 2024 a Cognac, primo al mondo per la produzione di vetro alimentare, capace di ridurre le emissioni del 60% – all’uso crescente di biofuel e idrogeno, già sperimentati nei siti di Zaragoza e Essen.

Il piano conferma anche la centralità delle persone nella visione di lungo periodo dell’azienda. Negli ultimi anni Verallia ha ridotto del 65% il tasso di infortuni, ha superato le 400.000 ore di formazione e ha intensificato il proprio impegno verso la diversità e la crescita professionale, con un sistema di governance che integra politiche ambientali e sociali per creare un modello industriale moderno e inclusivo.

In questo contesto si inserisce l’ottenimento nel 2023 della certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere e il suo mantenimento nel 2024 e nel 2025, a conferma della solidità del percorso intrapreso da Verallia Italia nel promuovere una cultura aziendale equa e inclusiva. La certificazione – che valuta la maturità delle politiche aziendali attraverso specifici KPI qualitativi e quantitativi – riconosce l’impegno di Verallia Italia nel costruire un ambiente di lavoro equo, rispettoso e capace di ridurre le disparità attraverso processi di selezione non discriminatori, equità retributiva, pari opportunità di sviluppo e la piena prevenzione di stereotipi, molestie e comportamenti lesivi della dignità.

Per strutturare questo percorso, Verallia ha istituito un Comitato Guida per la Parità di Genere, rappresentativo di tutte le funzioni aziendali e incaricato di definire obiettivi chiari, misurabili e coerenti con una cultura organizzativa basata sul rispetto e sull’inclusione. Il Comitato si riunisce semestralmente per monitorare i progressi e garantire un miglioramento costante, anche in vista del rinnovo della certificazione previsto per il 2026.

«Il mantenimento della UNI/PdR 125 è un risultato che ci rende orgogliosi, perché conferma la volontà di trasformare i principi della parità di genere in azioni quotidiane e misurabili», afferma Maria Chiara Balestri, Direttrice Legale e CSR di Verallia Italia. «Crediamo in un modello di lavoro fondato sulla trasparenza, sull’equità e sul rispetto delle persone. Integrare questi valori nei nostri processi significa creare un impatto positivo duraturo per chi lavora con noi e per le comunità in cui operiamo».

Con la CSR Roadmap “2030 and Beyond” e il consolidamento delle proprie politiche inclusive, Verallia dimostra che sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale sono due dimensioni inseparabili di un’unica visione: costruire un futuro più responsabile, circolare e capace di generare valore per tutti, bottiglia dopo bottiglia.