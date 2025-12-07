“The Tank”, un thriller-horror neozelandese, stasera su Rai 4: la trama

Un’eredità con una pessima sorpresa: domenica 7 dicembre alle 21.20 su Rai 4 c’è il film neozelandese “The Tank”, ecco la trama
Un’eredità con una pessima sorpresa: domenica 7 dicembre alle 21.20 su Rai 4 c’è il film neozelandese “The Tank”. Ben, insieme a sua moglie Jules, gestisce un negozio di animali, ma la loro vita cambia quando scopre di aver ereditato dalla madre una proprietà costiera in Nuova Zelanda.
L’abitazione si presenta in avanzato stato di abbandono, ma il paesaggio da sogno su cui si affaccia potrebbe assicurare a Ben una facile vendita da cui ricavare un ingente guadagno. La coppia si stabilisce nella nuova casa per affrontare i lavori di ristrutturazione, ma la situazione prende una inquietante piega nel momento in cui Ben e Jules scoprono i misteri che si celano dietro questa proprietà e le terribili creature che infestano il serbatoio dell’acqua presente nel giardino antistante la casa.
A distanza di dieci anni dal crime-thriller “Il cacciatore di donne”, il regista Scott Walker torna dietro la macchina da presa con “The Tank”, un thriller/horror che si inserisce nel solco del filone “creature feature”, ovvero quei film che presentano una minaccia portata da pericolose creature di natura mostruosa.