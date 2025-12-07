Su Rai 2 a “Genitori, che fare?” la rabbia dei giovani alla base di violenza e bullismo

A “Genitori, che fare?” si cercherà di comprendere, attraverso un confronto aperto con l’aiuto di esperti, cosa c’è sotto la rabbia dei giovani e come si può ritrovare un equilibrio

Dietro alcuni comportamenti dei giovani di oggi, in particolare violenza e bullismo che sono fenomeni in crescita, ci sono confusione, fragilità, mancanza di supporto. A “Genitori, che fare?”, il programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti, in domenica 7 dicembre alle 17 su Rai 2, si cercherà di comprendere, attraverso un confronto aperto con l’aiuto di esperti, cosa c’è sotto quella rabbia e come si può ritrovare un equilibrio.

Parteciperanno alla discussione: Marino Niola, antropologo dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; la professoressa Annamaria Giannini, ordinario di Psicologia presso la Sapienza Università di Roma; il dottor Luigi Pietro Luongo, psicologo, sociologo ed educatore. Nel corso della puntata verrà proposta anche la testimonianza di Vincenzo che, durante l’adolescenza, è stato vittima di diversi atti di bullismo.