Ritrovata a Napoli Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa a Portici

Ritrovata Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa a Portici. La ragazza era uscita da scuola il 2 dicembre e non aveva fatto rientro nella casa famiglia

È stata ritrovata e sta bene Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa il 2 dicembre dopo essere uscita da scuola e mai rientrata nella casa famiglia che la ospita. La ragazza è stata individuata dai carabinieri a Napoli e ricondotta nella struttura educativa.

Il suo telefono risultava spento dalle 14.30 e da quel momento non era stato più possibile rintracciarla. La denuncia di allontanamento era stata presentata dalla direttrice della struttura, mentre la notizia era emersa solo nei giorni successivi.

IL CONTESTO FAMILIARE

La ragazza è affidata a una casa famiglia a seguito della sospensione della potestà genitoriale nei confronti della madre. I genitori sono separati e, secondo quanto riferito dalla donna, il rapporto con la figlia era in fase di ricostruzione. Secondo la madre, Suamy non avrebbe avuto con sé soldi, documenti o vestiti al momento dell’allontanamento e avrebbe inviato un messaggio a un’amica il giorno successivo dicendo di non cercarla.

LE INDAGINI

I carabinieri hanno ricostruito gli ultimi movimenti della ragazza, verificando contatti e possibili spostamenti. Al momento della scomparsa indossava una maglietta blu, jeans, un pellicciotto nero e portava con sé lo zaino scolastico. Le verifiche si sono concentrate anche sulle persone che la giovane avrebbe potuto incontrare dopo l’uscita da scuola.

IL RITROVAMENTO

Suamy Rispoli è stata rintracciata a Napoli e riportata nella casa famiglia. Le sue condizioni sono state giudicate buone. Restano da chiarire le ragioni dell’allontanamento e le circostanze dei giorni trascorsi lontano dalla struttura. La magistratura minorile valuterà eventuali interventi di sostegno e protezione.

