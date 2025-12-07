Oroscopo di oggi, domenica 7 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 7 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Alcune circostanze in ambito familiare richiedono una dimostrazione di praticità: per fortuna, le nostre risorse in tal senso abbondano. Nella professione qualcuno o qualcosa potrebbe crearci dei fastidi. Abbandoniamo i pensieri che ci incupiscono.
Toro
Affrontare eventuali diatribe domestiche con spirito di riflessione ci consente di avere una visione obiettiva, che ci porta alla soluzione migliore. Oggi non latitano occasioni per metterci in luce, con proposte ambiziose e fortunate che raccolgono consensi.
Gemelli
Mettiamo al primo posto la concretezza, evitando di smarrirci in desideri di rivalsa e puntando direttamente a ciò che reputiamo importante. Andando oltre il nostro angusto orizzonte, riusciamo ad appianare una controversia fra le mura di casa.
Cancro
La forza costruttiva della Luna in Toro in sestile a Giove spazza via ogni possibile incertezza in merito alla direzione da prendere e alle scelte da fare. Abbiamo voglia di sognare: sarebbe troppo facile idealizzare l’amore, ma la fantasia diverge dalla realtà.
Leone
Bisogna armarci di pazienza, specie se abbiamo qualche difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi. La Luna in quadratura ci rende irascibili. Un’occasione immobiliare che non avevamo preventivato può rivelarsi un successo. Novità nei sentimenti.
Vergine
Una giornata in linea con le migliori aspettative. Dando valore alle piccole cose, guadagniamo in armonia con i nostri cari e nel calore degli affetti. Se siamo interessati a cambiare attività, guardiamoci intorno provando a fiutare le piste più convincenti.
Bilancia
Oggi siamo nel nostro elemento: solidi, tranquilli e radicati. Favorito l’inizio di un progetto, a patto di organizzare bene ogni dettaglio. Certe tensioni sono un segnale. È ora di tirare fuori la testa dalla sabbia e di guardare in faccia la realtà.
Scorpione
Delusi dal comportamento ambiguo di qualcuno che credevamo un amico, oggi fatichiamo a trovare il passo giusto. Ritardi nelle comunicazioni. La Luna in opposizione a Mercurio nel segno fa riaffiorare lo storico conflitto tra ragione e sentimento.
Sagittario
Qualcuno ci tiene sotto controllo. Evitiamo stratagemmi per risparmiare la fatica, e mostriamoci solerti e intraprendenti in ufficio o in fabbrica. Se l’instabilità affettiva ci rende malinconici, analizziamo tutto ciò che accade e ci smuove dentro e fuori.
Capricorno
Che piacevole atmosfera si prospetta, con il favore della Luna in trigono. La persona amata e la famiglia ci regalano conferme rassicuranti. In modo del tutto inatteso, arriva una sorpresa interessante, forse una sostanziosa gratifica economica.
Acquario
Con la Luna in quadratura, la vita di coppia potrebbe affrontare un momento di incomprensione. Rispolveriamo l’antica arte del dialogo. Per qualunque decisione impegnativa molto meglio aspettare, dato che per ora le circostanze non ci agevolano.
Pesci
Nel nostro cuore regna il sereno. Con il sestile della Luna a Saturno, facciamo tesoro dei preziosi consigli di chi ha a cuore il nostro benessere. Dedichiamoci a tutte quelle occupazioni che spesso, per questioni di tempo, siamo costretti a trascurare.