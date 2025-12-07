Oggi su Rai 3 a “Sulla Via di Damasco” i leader di oggi

In un mondo che corre troppo in fretta e che impone modelli di successo irraggiungibili, chi sono i leader di oggi, i vincenti? Quelli dei social? Oppure quelli che incidono nella realtà, nelle famiglie, nella comunità?

A “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura, in onda domenica 7 dicembre alle 7.30 su Rai 3, Eva Crosetta ne parla con Gigi De Palo, padre di cinque figli e Presidente della Fondazione per la Natalità, un “leader atipico” che ribalta le regole e propone una leadership possibile per tutti. Il primo servizio è, invece, dedicato a Riccarda, una “mamma leader” che ha trasformato la maternità in una opportunità di riscatto, dopo aver vissuto sulla propria pelle il pregiudizio.

La seconda parte del programma è dedicata a una storia di leadership silenziosa, ma potentissima: quella dei volontari dell’Associazione “Il Prossimo” di Mestre. Ispirati dai valori cristiani e dall’esempio di Don Armando Trevisiol, circa 180 volontari si dedicano ogni giorno a chi è in difficoltà: anziani, genitori separati, giovani fragili, studenti senza risorse. Qui la comunità cresce non perché qualcuno comanda, ma perché molti si donano. Il leader di Gigi De Palo? Nonna Ada, “che mi ha insegnato ad amare”.