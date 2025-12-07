Oggi su Rai 1 “A Sua Immagine” presenta un viaggio nel cuore del presepe

Con “A Sua Immagine” su Rai 1, il viaggio nel cuore del presepe. Un racconto tra radici francescane e creatività contemporanea

Un viaggio nel cuore della tradizione cristiana. Si apre così la nuova puntata di “A Sua Immagine”, che dedica l’appuntamento di questa settimana al presepe, simbolo di attesa, meraviglia e memoria collettiva.

Il programma, realizzato da Rai Cultura e condotto da Lorena Bianchetti, sarà in onda domenica 7 dicembre alle 10.30 su Rai 1. Al centro del racconto il presepe nelle sue radici francescane: insieme a padre Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio Comunicazioni del Sacro Convento di Assisi, e all’antropologa Lia Giancristofaro dell’Università di Chieti-Pescara, si ripercorrerà la storia dell’intuizione di San Francesco e la sua diffusione.

Il viaggio proseguirà nei luoghi simbolo della tradizione presepiale: a Napoli con il maestro Lello Scuotto e il suo “Presepe Favoloso”, poi a Jesolo davanti allo straordinario presepe di sabbia, e infine a Matera per scoprire le opere in cartapesta del maestro Uccio Santochirico. A seguire, alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, andrà in onda la Santa Messa in diretta dalla Cattedrale di Trapani. Dopo la celebrazione, spazio alla rubrica “Dentro il Giubileo”, che accompagna i telespettatori verso l’Anno Santo. Alle 12.00, come ogni domenica, verrà trasmesso l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.