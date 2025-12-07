“Improvvisamente a Natale mi sposo” in prima Tv su Rai 2: la trama del film

Improvvisamente a Natale mi sposo, un film italiano del 2023 diretto da Francesco Patierno e seguito del film Improvvisamente Natale, stasera su Rai 2: la trama

Mancano pochi giorni a Natale e, come ogni anno, la famiglia di Lorenzo (Diego Abatantuono) converge verso il suo albergo per le vacanze natalizie. Lorenzo li ha avvisati che non possono mancare per niente al mondo, visto che ha un annuncio importante da fare: si sposerà! La notizia lascia tutti senza parole ma la più sconvolta è Alberta (Violante Placido), che non vuole proprio accettare la novità. Anzi, si convince che Serena (Carol Alt), la promessa sposa dal passato misterioso, sia una sorta di cacciatrice di dote. Da qui ha inizio una girandola di situazioni esilaranti, tra scoperte e inattese rivelazioni, che porteranno a piccoli e grandi colpi di scena.

E’ la trama del film “Improvvisamente a Natale mi sposo” in onda in prima Tv lunedì 8 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 2.

Nel cast: Diego Abatantuono, Nino Frassica, Michele Foresta, Violante Placido, Primo Reggiani, Elio, Carol Alt