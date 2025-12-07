Il pianeta cambia e “Kilimangiaro” su Rai 3 lo racconta con una nuova puntata

Torna “Kilimangiaro”, domenica 7 dicembre alle 16.45 su Rai 3. Camila Raznovich guida i telespettatori nell’intreccio di attualità, scienza e grandi storie di viaggio

Il pianeta cambia e “Kilimangiaro” lo racconta con una nuova puntata, domenica 7 dicembre alle 16.45 su Rai 3. Camila Raznovich guida i telespettatori nell’intreccio di attualità, scienza e grandi storie di viaggio.

Luoghi dove il verde non è un dettaglio, ma il motore del cambiamento: è questo lo sguardo con cui l’architetto paesaggista Francesco Garofalo arriva negli studi di “Kilimangiaro”. Racconterà i suoi progetti dedicati al verde di Mantova e guiderà il pubblico in un viaggio tra le città che oggi stanno riscrivendo il rapporto tra natura e spazio urbano.

Il meteorologo del CNR Giulio Betti guiderà invece gli spettatori attraverso quello che sta accadendo nel Sud-est asiatico, dove oltre 1.500 persone hanno perso la vita a causa di eventi meteorologici estremi, amplificati dal riscaldamento climatico e da una rara combinazione di fenomeni inattesi, come l’influenza di El Niño. Betti ci porterà anche dietro le quinte della COP30 di Belém, in Brasile, e poi tornerà in Italia con un interrogativo che tutti ci poniamo: a dicembre sarà Natale con la neve o con il mare?

Spazio poi all’universo invisibile che regola gli equilibri del pianeta: i microbi, veri “tessitori” della vita sulla Terra. A raccontarlo sarà Antonella Fioravanti, scienziata di fama mondiale, che presenterà il suo libro “Viaggio nel mondo invisibile. Microrganismi, salute e cambiamento climatico. Il difficile equilibrio della vita sulla Terra”.

L’Italia che conquista i primi posti, questa volta, arriva dall’oceano: in studio Ambrogio Beccaria e in collegamento Francesca Clapcich, rispettivamente quarto e secondo classificati alla regata Transat Café L’Or 2025. Rivali in mare ma amici nella vita, Beccaria accompagnerà il pubblico in un viaggio personale attraverso il suo libro autobiografico “Mare selvaggio”.