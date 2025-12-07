Il mondo del lavoro a “Il posto giusto” oggi su Rai 3

Domenica 7 dicembre alle 13.00 su Rai 3 nuovo appuntamento con “Il posto giusto”, il programma dedicato al mondo del lavoro condotto da Giampiero Marrazzo e Simona Vanni e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027.

In questa puntata si parlerà di innovazione sociale e di economia circolare, e come sempre ci sarà spazio per il racconto dell’artigianato italiano, con un viaggio alla scoperta dell’arte della ceramica di Lodi. L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini illustrerà le opportunità di formazione legate ai mestieri della tradizione e le nuove competenze richieste dal mercato del lavoro, comprese le attività nel campo dell’inclusione sociale. Il racconto proseguirà in studio con due ospiti che con la loro idea d’impresa hanno creato aziende innovative: Mattia Bonanome ci parlerà della sua piattaforma per un turismo accessibile e Anna Fiscale spiegherà come si può creare lavoro unendo moda e sostenibilità.

Stefano Raia, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, spiegherà come operano le cooperative sociali e quali opportunità offrono per il reinserimento lavorativo. Con Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, si parlerà di SIISL, la piattaforma dei servizi digitali promossa dal Ministero del Lavoro, che permette di conoscere opportunità di lavoro e di formazione. I temi dell’etica e della sostenibilità nei contesti lavorativi saranno al centro della rubrica di Antonella Boralevi, “Lavoro e Sentimento”. Torna anche l’appuntamento con i mestieri del futuro spiegati da Martina Socrate, che in questa puntata farà conoscere il “Mister Wolf” delle start up. Arricchiranno la discussione in studio gli studenti dell’Its Academy Tam-Gem di Biella.

Il programma ha un profilo Instagram: @ilpostogiustorai dove si potranno trovare informazioni su servizi e puntate. L’indirizzo mail è ilpostogiusto@rai.it. È possibile rivedere le puntate su RaiPlay.