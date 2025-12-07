Il film “Sposa in rosso” con Anna Galiena e Massimo Ghini su Rai 1: la trama

Un’avventura brillante e imprevedibile, domenica 7 dicembre alle 22.00 su Rai 1 arriva “Sposa in Rosso”, ecco la trama del film

Un’avventura brillante e imprevedibile, domenica 7 dicembre alle 22.00 su Rai 1 arriva “Sposa in Rosso”. Un racconto che mescola emozione, ironia e ritmo, trascinando lo spettatore in un turbine di equivoci, sentimenti e colpi di scena. Domenica 7 dicembre, dopo la serata inaugurale della Scala di Milano, Rai 1 presenta “Sposa in Rosso”, film diretto da Gianni Costantino.

Al centro della vicenda – ambientata tra Malta e la Puglia – c’è una donna dallo spirito indomabile, interpretata da Sarah Felberbaum, che si ritrova coinvolta in una situazione più grande di lei. Eduardo Noriega dà vita a un personaggio affascinante e misterioso, il cui incontro con la protagonista innesca un viaggio ricco di tensioni, complicità e inattese rivelazioni.

A completare il cast, tre volti amatissimi dal pubblico: Anna Galiena, Dino Abbrescia e Massimo Ghini. Con un linguaggio filmico vivace, fatto di cromatismi accesi, montaggio dinamico e atmosfere sospese tra commedia e romanticismo, “Sposa in Rosso” accompagna lo spettatore in un itinerario emotivo che parla di seconde possibilità, coraggio e nuove identità da scoprire.