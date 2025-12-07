Il film “L’ombra di Caravaggio” stasera su Rai Storia: la trama

Michele Placido è autore e interprete del film “L’ombra di Caravaggio”, in onda domenica 7 dicembre alle 21.10 su Rai Storia, per il ciclo “Binario cinema”. A Roma, nel 1610, il successo del grande artista si accompagna a una burrascosa vita privata e a un tormentato rapporto con la Chiesa. Caravaggio è accusato di omicidio, e Papa Paolo V incarica un misterioso investigatore di capire se sia possibile graziarlo.

Dall’indagine emerge, a fianco dell’indiscusso talento del pittore, la sua totale irriverenza per i precetti ecclesiastici sull’arte sacra. L’inquisitore gli offrirà la grazia a condizione che egli rinunci definitivamente a dipingere. Lavoro sorprendente, scabroso e sensuale, che ben descrive il tormento dell’artista e le contraddizioni fra arte e committenza che, quando il committente è la potente Chiesa del Seicento, diventano affare di vita e di morte.

Nel cast anche Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti.