Il film “K-19” di Kathryn Bigelow con Harrison Ford e Liam Neeson stasera su Rai Movie: la trama

Su Rai Movie lunedì 8 dicembre 2025 alle 21.10 c’è “K-19” film con Harrison Ford e Liam Neeson che traslocano oltrecortina: la trama

Su Rai Movie lunedì 8 dicembre 2025 alle 21.10 c’è “K-19” film con Harrison Ford e Liam Neeson che traslocano oltrecortina. “K-19”. è il nome di un sottomarino russo, realmente esistito, che per primo ha trasportato nel 1959, missili balistici nucleari.

Il film si svolge nel pieno della Guerra Fredda, quando l’Urss decide di varare frettolosamente un sommergibile in risposta alle iniziative Usa. Troppo frettolosamente: ne esce un prodotto pieno di difetti e affidato a una ciurma giovane e inesperta. Il viaggio inaugurale si svolge sotto il comando di due ufficiali in aperto conflitto fra loro: una volta raggiunto il Circolo Polare Artico il sottomarino si guasta con il rischio che la testata nucleare finisca per surriscaldarsi ed esplodere, innescando la guerra nucleare con l’America. I due uomini a questo punto devono trovare il modo di andare d’accordo, per scongiurare la catastrofe.

Teso e drammatico, un film indipendente e anomalo con gli americani che interpretano i russi: operazione riuscita, grazie ai due protagonisti e all’occhio di Kathryn Bigelow, regista versata per le operazioni impegnative e fuori dal comune, la quale si prepara il terreno per l’Oscar alla regia e al miglior film che sarebbero arrivati col suo lavoro successivo, “The Hurt Locker”.