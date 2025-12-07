Come fare per la carta di identità elettronica a Roma: il 13 dicembre uffici comunali aperti anche la notte

A Roma arriva la ‘Notte bianca’ delle Cie: come ottenere la carta di identità elettronica. I municipi coinvolti nell’iniziativa e come chiedere appuntamento, tutto quello che c’è da sapere

A Roma sabato 13 dicembre sarà ‘Notte bianca’ delle Cie. I Municipi I, II, III, IV, VII, X, XIII, XIV e il Pit di via Petroselli 52 garantiranno un’apertura straordinaria interamente dedicata al rinnovo della Carta di identità elettronica. L’iniziativa offrirà ai cittadini un’opportunità aggiuntiva per accedere al servizio senza i consueti tempi di attesa.

Grazie all’iniziativa, promossa dall’assessorato ai Servizi Demografici, sarà possibile prenotare una fascia oraria serale nei municipi aderenti e completare la procedura di emissione della Cie con personale dedicato.

LA PROCEDURA

Per poter richiedere la Carta di identità elettronica in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle 9 di giovedì 11 dicembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda Cie del ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, fototessera, carta di pagamento elettronico e vecchio documento.

“VOGLIAMO RIDURRE LE LISTE D’ATTESA”

“La ‘Notte bianca’ delle Cie- dichiara l’assessore alle Periferie e ai Servizi Delegati, Pino Battaglia– è un’iniziativa pensata per andare incontro alle esigenze dei cittadini, semplificando l’accesso a un servizio essenziale. L’apertura straordinaria dei municipi rappresenta un modo concreto per ridurre le liste d’attesa, offrire maggiore flessibilità e permettere a chi ha impegni diurni di ottenere la propria carta d’identità elettronica anche in orario serale. È un segnale di attenzione, modernizzazione e vicinanza al territorio”.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI E PIT COINVOLTI SABATO

Pit Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati, la sede di Via Luigi Petroselli 52 sarà aperta sabato 13 dicembre dalle 19 alle ore 24; municipio I la sede di Circonvallazione Trionfale 19 sarà aperta sabato 13 dicembre dalle 19 alle 24; municipio II la sede di via Dire Daua 11 sarà aperta sabato 13 dicembre dalle 19 alle 24; municipio III la sede di via Fracchia 45 sarà aperta sabato 13 dicembre dalle 19 alle 24; municipio IV la sede di via Alberto Pollio 50 sarà aperta dalle 16 alle 22; municipio VII la sede di Piazza di Cinecittà 11 sarà aperta sabato 13 dicembre dalle 19 alle 24; municipio X la sede di via Claudio 1 – a Ostia – sarà aperta sabato 13 dicembre dalle 19 alle 24; municipio XIII la sede di via Aurelia 470 sarà aperta sabato 13 dicembre dalle 19 alle 24; municipio XIV la sede di piazza Santa Maria della Pietà 5 sarà aperta sabato 13 dicembre dalle 19 alle 24.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)