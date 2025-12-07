“Bellissima Italia Generazione Green” su Rai 2 oggi è a Mantova

Nella quarta puntata della nuova stagione di “Bellissima Italia Generazione Green”, in onda domenica 7 dicembre alle 14.00 su Rai 2, Fabrizio Rocca farà tappa a Mantova, città sospesa sull’acqua, custode di storia, arte e antiche tradizioni artigiane. All’inizio del viaggio, il conduttore, accompagnato dalla guida ambientale Corrado Benatti, camminerà lungo gli argini del Lago Superiore, dove la relazione millenaria tra acqua e cittadinanza racconta il legame profondo tra natura e insediamento umano.

Con il giornalista e scrittore Stefano Scansani parlerà invece dei capolavori lasciati dai Gonzaga, come il Palazzo Ducale o il Palazzo Te, dove il racconto si immerge negli affreschi e nelle visioni mitologiche che hanno plasmato l’immaginario della città. Il percorso attraverserà poi il centro storico e i laghi che circondano la città, per svelare la ricchezza di un ambiente unico e fragile.

Fabrizio Rocca raggiungerà poi San Benedetto Po, dove la conservatrice Federica Guidetti racconterà la spiritualità e la lentezza dell’Abbazia di Polirone e raggiungerà infine Sabbioneta, la “città ideale” di Vespasiano Gonzaga Colonna, patrimonio UNESCO insieme a Mantova. Infine, spazio ai sapori con Gino Verdi e le specialità gastronomiche del mantovano, per un saluto che celebrerà la bellezza, la cultura e la sostenibilità del territorio.

“Bellissima Italia Generazione Green” è una produzione Alter Ego – Ege Produzioni. Scritto da Mariano D’Angelo ed Eleonora Tannigher. Regia di Antonio Costantin.