“Attila, l’orda unna” a “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” su Rai 5

Il mito del temibile condottiero Attila è al centro della puntata di “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”, il programma di Rai Cultura condotto da Giorgio Zanchini, in onda domenica 7 dicembre alle 21.30 su Rai 5.

In parte genio, in parte psicopatico, Attila è diverso dagli altri Unni. Un giocatore d’azzardo calcolatore e spietato: il suo unico obiettivo è la conquista e ha messo gli occhi sulle città romane per testare le sue nuove brillanti tattiche d’assedio. Per approfondirne il profilo del condottiero unno, Giorgio Zanchini intervista il professor Umberto Roberto.