Amanda Lear, Orietta Berti, Andrea Delogu, Mogol oggi a Domenica In

Oggi pomeriggio su Rai 1 torna “Domenica In” con Mara Venier. Tra gli ospiti Amanda Lear, Orietta Berti, Andrea Delogu, Mogol

Una puntata tra musica, racconti e attualità per “Domenica In” – condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio – in onda domenica 7 dicembre alle 14.00 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Amanda Lear, cantante, attrice, showgirl e icona internazionale, si confiderà in un’intervista esclusiva con Mara Venier ripercorrendo i momenti più significativi della sua vita artistica e personale, mentre Andrea Delogu, in compagnia del maestro di ballo Nikita Perotti, racconterà il suo percorso a “Ballando con le Stelle”. Si parlerà ancora di musica con Orietta Berti, che proporrà il suo ultimo singolo “Chi ama, chiama”, mentre il paroliere e produttore musicale Mogol presenterà il libro autobiografico “Senza paura, la mia vita”, e il cantautore Gianmarco Carroccia sarà protagonista di un medley dedicato a Lucio Battisti.

E ancora, l’ex campione di motociclismo Max Biaggi condividerà l’emozione di essere stato uno dei tedofori a Roma per la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Non mancherà lo spazio dedicato all’attualità: Tommaso Cerno, Giovanna Botteri e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi commenteranno insieme a Mara Venier gli ultimi sviluppi della vicenda della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, in Abruzzo.

Infine, momenti di gioco e spettacolo con Teo Mammucari, protagonista de “Il Musichiere” e del gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, mentre in collegamento da Milano, il wedding designer Enzo Miccio commenterà la serata inaugurale della nuova stagione del Teatro alla Scala.