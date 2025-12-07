“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” su Rai1 oggi è a Milano

Oggi su Rai 1 “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” a Milano. Il capoluogo lombardo tappa dei pellegrini dal Nord Europa verso Roma

Milano, storico crocevia di popoli, mercanti e pellegrini provenienti dal Nord Europa verso Roma, è la città protagonista del nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, il programma di Rai Cultura, in onda domenica 7 dicembre alle 10.05 su Rai 1.

Lorena Bianchetti percorrerà un itinerario che unisce cultura e spiritualità, a partire dal cuore del sapere milanese: Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana, luogo in cui arte, studio e fede dialogano da secoli. La visita proseguirà davanti alla meraviglia del Duomo, chiesa giubilare e meta di pellegrinaggi mariani, dove si farà una riflessione sul cammino ambrosiano e sulla Milano che accoglie.

Nella cornice del Castello Sforzesco, l’incontro con Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, mentre la speranza prenderà forma attraverso la storia di riscatto della rivista “Scarp de’ Tennis”, simbolo di dignità e rinascita.

Paolo Balduzzi sarà pellegrino tra le abbazie medievali del territorio, con una tappa all’Abbazia di Chiaravalle, mentre Roberto Celestri sarà a Roma, nella chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, capolavoro barocco di Francesco Borromini.