Stefania Orlando, Francesca Cipriani e Patrizia Rossetti a “Storie al bivio” oggi su Rai 2

Oggi pomeriggio su Rai 2 tornano le “Storie al bivio” di Monica Setta. Tra le ospiti, Stefania Orlando, Francesca Cipriani e Patrizia Rossetti

Saranno Guendalina Tavassi, Stefania Orlando, Patrizia Rossetti, Giacomo G. Urtis, Francesca Cipriani, Pietro Delle Piane e la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (Movimento 5 Stelle) gli ospiti della nuova puntata di “Storie al bivio” in onda sabato 6 dicembre alle 15.30 su Rai 2.

Nel programma scritto e condotto da Monica Setta, in primo piano l’acceso confronto tra il chirurgo dei vip Urtis e la Cipriani che era stata accusata dal chirurgo di avere dei “sospesi” sui conti e ora gli risponde per le rime. Ma la Cipriani non è l’unica a essere chiamata in causa da Urtis.

Intensa, poi, l’intervista a Stefania Orlando che torna a parlare con Monica Setta, dopo mesi di silenzio, del presunto riavvicinamento all’ex marito Simone Gianlorenzi, sposato nel luglio del 2019 a Fregene e da cui si separò nel 2022. “Sono single” dice Stefania a Monica Setta. E torna single anche Patrizia Rossetti dopo la breve liason con Marco Antonio Bellini, attore di oltre 20 anni più giovane di lei. Infine, dopo le dichiarazioni di Antonella Elia che aveva annunciato di aver rotto la storia con l’eterno promesso sposo Pietro Delle Piane, lui parla in esclusiva dalla Setta, smontando ogni accusa e mettendo la parola fine.