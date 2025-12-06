Stasera su Rai Movie “Medicus”, un viaggio tra medicina e fede: la trama

Stasera su Rai Movie in prima serata “Medicus”, un viaggio tra medicina e fede. La trama della pellicola dal best sellers di Noah Gordon

Sabato 6 dicembre, alle 21.10, Rai Movie propone “Medicus”, diretto dal tedesco Philipp Stölzl. Inghilterra, XI secolo: l’orfanello Rob Cole, in seguito alla morte della madre per una misteriosa malattia, giura a sé stesso di riuscire a sconfiggere la morte e decide di studiare medicina. Si reca quindi in Persia per diventare un allievo del grande medico Ibn Sina. La ricerca della conoscenza lo porterà anche a scoprire il valore della sincera amicizia e del vero amore.

Tratto dall’omonimo best-seller di Noah Gordon, “Medicus” racconta, con respiro epico e senso dell’avventura, la determinazione umana ma anche un periodo buio dell’umanità, in cui l’ignoranza e la superstizione portavano a morire per una semplice appendicite. Nel cast troviamo la star di “The Walking Dead” e “Prodigal Son”, Tom Payne, nel ruolo del protagonista, affiancato da grandi attori del calibro di Ben Kingsley e Stellan Skarsgård.