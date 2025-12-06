Stasera su Rai 2 la SWAT con “Ostaggi” e “Attacco e difesa”: la trama

Stasera in prima visione Tv su Rai 2 torna la serie SWAT con gli episodi intitolati “Ostaggi” e “Attacco e difesa”: la trama
Sabato 6 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 in prima visione Tv torna la serie SWAT con l’ottava stagione.
Nell’episodio “Ostaggi”, alla stazione degli autobus, la Squadra 20 è in attesa di catturare un terrorista. La situazione, però, si complica e la S.W.A.T. diventa ostaggio con gli ostaggi, di un gruppo di rapinatori di una rapina finita male.
Nell’episodio “Attacco e difesa”, due giovani e promettenti giocatori di football vengono rapiti in un garage. Deacon, che per puro caso si trovava sul luogo al momento del crimine, segue il caso insieme alla Squadra 20.