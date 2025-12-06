Premio Letterario “Verdi Letterati”: iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Premio Letterario “Verdi Letterati” organizzato dall’associazione culturale Parma Operart

Sono previste due sezioni:

Sezione A) – libri editi di narrativa di ogni genere (thriller, rosa, giallo, storico ecc.) che siano stati pubblicati nell’ultimo triennio 2024/2026.

Sezione B) – libri editi con tema “la musica” (saggi o libri di narrativa di ogni genere che abbiano come tema la musica nel senso più ampio del termine: biografico, filosofico, tecnico, simbolico, incluso saggi sulla voce e/o vocalità). Sono ammessi libri editi attualmente in vendita e pubblicati dal 2023 in poi.

La giuria:

Presidente di giuria

Gianni Lucini, giornalista, scrittore, sceneggiatore.

Membri di giuria

Piero Mioli, musicologo, scrittore e docente di storia della musica;

Claudio Ardigò, critico letterario;

Dino Rizzo, docente e scrittore.

Eddy Lovaglio, regista teatrale e d’ opera, giornalista e scrittrice.

Tutte le info e il bando di concorso a questo link:

https://www.parmaoperart.com/premio-letterario-verdi-letterati