Pasquale La Rocca, Vincenzo Schettini e Dario Vergassola a Ciao Maschio oggi su Rai 1

L’ambizione è un sentimento maschile? Come reagiscono i maschi di fronte a una donna ambiziosa? Interrogativi al centro del nuovo appuntamento con “Ciao Maschio”, su Rai 1

L’ambizione è un sentimento maschile? E se declinato al femminile diventa pregiudizio? Come reagiscono i maschi di fronte a una donna ambiziosa? Interrogativi al centro del nuovo appuntamento con “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo e in onda sabato 6 dicembre alle 17.10 su Rai 1.

Sul tema si confronta un trio di “maschi” molto particolare: Vincenzo Schettini, professore di Fisica divenuto popolarissimo divulgatore social e tv; il ballerino e coreografo Pasquale La Rocca; il comico Dario Vergassola. In studio, come sempre, le irruzioni irriverenti e ironiche di Edoardo Tavassi e la musica delle Swingeresse. In chiusura di programma, nello spazio dedicato ai talenti, arriva un artista dalle “mille voci”, l’imitatore e perfomer Marco Mingardi.