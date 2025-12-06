Orrore ad Acilia: uccide la nonna a martellate e scappa, arrestato un 30enne

Una donna di 80 anni è stata uccisa a colpi di martello dal nipote, un giovane di 30 anni. L’omicidio si è consumato nell’appartamento dell’anziana, in via Giuseppe Molteni, ad Acilia

Questa mattina una donna di 80 anni è stata uccisa a colpi di martello dal nipote, un giovane di 30 anni. L’omicidio si è consumato nell’appartamento dell’anziana, in via Giuseppe Molteni, ad Acilia-Madonnetta, quartiere vicino Ostia.

Il ragazzo è entrato con le chiavi e ha colpito più volte la nonna, senza lasciarle scampo. Poco prima aveva ferito con lo stesso martello il compagno della madre in un bar della stessa zona. L’uomo, 59 anni, è ora ricoverato in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia.

Dopo l’omicidio, l’aggressore è fuggito a bordo di un treno della linea Metromare. Individuato tramite geolocalizzazione del telefono, è stato bloccato dagli agenti del X Distretto Lido in viale Giustiniano Imperatore, a San Paolo. Il giovane è stato sottoposto a fermo e portato negli uffici della Squadra Mobile. Le cause delle aggressioni non sono ancora state chiarite, sono in corso le indagini.

