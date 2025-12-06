Oggi su Rai 1 “A Sua Immagine” propone l’esperienza di Alessandro Ghirelli

Sabato 6 dicembre alle 16.00 su Rai 1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura. In questa puntata Lorena Bianchetti incontra Alessandro Ghirelli.

Dopo il crollo dell’azienda agricola familiare a causa del disastro di Chernobyl nel 1986 e un tragico incidente stradale che costò la vita al padre, Alessandro Ghirelli trovò nella preghiera del rosario – e nel legame spirituale con San Pio da Pietrelcina – la forza per ricostruire la propria vita. Insieme alla moglie Cinzia, sopravvissuta all’incidente e compagna di tutte le prove, Ghirelli ha trasformato un momento di disperazione in una missione: realizzare rosari che oggi raggiungono fedeli in tutto il mondo. Sono guidati da una profonda fiducia nella Provvidenza che coinvolge anche i loro sette figli.

Nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza”. Don Giordano Goccini, parroco di Novellara, insieme ad alcuni giovani, inizia un viaggio che accompagnerà il pubblico per tutto l’Avvento e il periodo natalizio. Un percorso dentro luoghi simbolo del Natale in Italia, alla scoperta di alcune tradizioni, perché in ognuna è possibile riscoprire un significato profondo. Prima tappa: Bolzano. La città è conosciuta per i suoi mercatini di Natale, ma in pochi sanno che il 6 dicembre si festeggia San Nicola, figura che nei secoli ha ispirato la tradizione natalizia del dono e di Babbo Natale. E allora si inizia da qui per riflettere insieme sul Natale e su una parola che spesso è associata al Natale: dono. Anche il Vangelo di questa domenica, su cui riflette don Giordano, in un certo censo parla di doni: il dono della conversione e il dono, annunciato dal Battista, di un Dio che entra nella storia.