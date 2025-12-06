Nuova tappa di “Linea Verde Sentieri” lungo la Marca Trevigiana

La nuova tappa di “Linea Verde Sentieri – Il cammino per i Giochi” andrà in onda sabato 6 dicembre alle 11.25 su Rai 1

Un viaggio nel cuore dell’Italia che precede l’inverno, tra paesaggi incontaminati e testimonianze storiche che raccontano secoli di vita e cultura. La nuova tappa di “Linea Verde Sentieri – Il cammino per i Giochi” andrà in onda sabato 6 dicembre alle 11.25 su Rai 1, nella seconda puntata del programma condotto da Giulia Capocchi e Lino Zani.

Questa settimana il percorso si snoderà nella Marca Trevigiana, il territorio intorno a Treviso. Il cammino partirà da Vittorio Veneto, un tempo divisa tra i comuni di Ceneda e Serravalle, per raggiungere i laghi di Santa Maria e di Lago. Spazio anche all’architettura storica e al suo ruolo strategico, con la visita al Castello di San Martino, antica residenza vescovile che domina la vallata. Il viaggio si concluderà tra la magnificenza delle Ville Venete, autentici capolavori che furono centri di potere, economia e cultura.