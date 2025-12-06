Nicola Savino, Brenda Lodigiani, Cecilia Sala, Maria Latella a Tv Talk oggi su Rai 3

La puntata di “Tv Talk”, condotta da Mia Ceran e in onda sabato 6 dicembre alle 15.00 su Rai 3, aprirà con Cecilia Sala, Maria Latella e Carlo Puca

La puntata di “Tv Talk”, condotta da Mia Ceran e in onda sabato 6 dicembre alle 15.00 su Rai 3, aprirà con Cecilia Sala, Maria Latella e Carlo Puca che si interrogheranno sul perché la situazione a Gaza sembri interessare molto meno i media italiani e non solo. Inoltre, con lo stesso parterre, si cercherà di fare un’analisi di come la televisione stia raccontando la violenza giovanile.

Dopo i ReTVeet – la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti – si commenteranno i nomi dei cantanti in gara a Sanremo con Nicola Savino, alla guida del prossimo Dopofestival. A seguire, un approfondimento sull’evento televisivo della settimana: la serie “Sandokan”.

Infine, la presenza in studio di Brenda Lodigiani sarà l’occasione per parlare del suo nuovo impegno da conduttrice, mentre con Paolo Bosisio, preside de “Il Collegio”, si sveleranno i meccanismi del programma, quest’anno ambientato negli anni ’90.