Lucia Goracci a “La Confessione” stasera su Rai 3

È Lucia Goracci, storica inviata di guerra del Tg3, la prima ospite di Peter Gomez a “La Confessione”, sabato 6 dicembre alle 20.20 su Rai 3. La giornalista racconterà 20 anni di carriera trascorsi a raccontare i fronti di guerra più pericolosi, i luoghi delle stragi dell’Isis sia in Medio Oriente sia in Europa, Gaza vista dall’interno quando ancora i giornalisti potevano entrare nella Striscia prima del 7 ottobre, l’Ucraina dal punto di vista dei separatisti del Donbass, ma anche il Libano, la Siria, l’Iraq, l’Afghanistan, il tutto descritto sempre con precisione e delicatezza.

A seguire, Vinicio Marchioni parlerà della sua infanzia, trascorsa nella periferia romana, il rapporto con i genitori e gli incontri con i grandi artisti, tra cui Luca Ronconi, che lo hanno avvicinato prima al teatro, poi al cinema e alla tv con l’enorme successo della serie di “Romanzo Criminale” fino all’ultimo film, da poco nelle sale, “Ammazzare stanca” di Daniele Vicari.