“Linea Verde Italia” su Rai 1 oggi è a Ferrara

È Ferrara, dove la storia, il paesaggio e la tradizione si sposano con l’innovazione, la sostenibilità e la tecnologia, la protagonista del nuovo appuntamento con “Linea Verde Italia” in onda sabato 6 dicembre alle 12.25 su Rai 1.

Non a caso Ferrara è stata la prima città rinascimentale edificata, seguendo un piano urbanistico moderno e armonioso. Monica Caradonna seguirà un itinerario lungo le antiche mura della città immerse nel verde urbano, adesso riqualificate, valorizzate e rese accessibili alla comunità. Tinto si sposterà, invece, verso il Po, immergendosi nella natura del Parco del Delta, versante delle Valli di Comacchio, per testimoniare il profondo rapporto del territorio ferrarese con l’acqua e con il fiume.

Si parlerà anche di riqualificazione, di restauro conservativo, di patrimonio verde, oltre che di miglioramento della qualità della vita e di mobilità sostenibile. Spazio, infine, alla gastronomia, con una ricetta legata al territorio e preparata secondo i principi del chilometro zero e della stagionalità.