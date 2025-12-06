L’imperdibile Acqua cheta al Lumiére il 6 e il 7 dicembre

Un grande classico torna sul palco! Scritta da Augusto Novelli, L’acqua cheta è una delle operette più celebri della tradizione fiorentina

La storia narra le vicende di due sorelle, Anita e Ida, figlie di un vetturino, e del loro rapporto con due giovani, Cecco e Alfredo. La commedia prende il titolo dal personaggio di Ida, definita “acqua cheta” per la sua natura apparentemente tranquilla e riservata, in contrasto con la vivacità e l’esuberanza della sorella Anita.

Due sorelle diversissime, tra quiete apparente e vivacità incontenibile. Amori, equivoci e matrimoni mancati (o quasi). Inganni, sorprese e colpi di scena. Tradizione e modernità che si scontrano in un mondo che cambia ad inizio Novecento.

Una commedia divertente, brillante e piena d’umanità che racconta con ironia, vizi e virtù di una città che sa sempre far ridere…e pensare.

