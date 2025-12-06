“Last Man Down”, un action “muscolare”, stasera su Rai 4: la trama

Sabato 6 novembre in prima serata Rai 4 si muove nei territori action con il film “Last Man Down”, ecco la trama della pellicola
Sabato 6 novembre in prima serata Rai 4 si muove nei territori action con il film “Last Man Down”. In un mondo afflitto da una pericolosa pandemia, l’ex soldato delle forze speciali John Wood si è rifugiato nella sua baita nella foresta per ritrovare un contatto con le sue radici ed elaborare la perdita dell’amata moglie.
Quando alla sua porta bussa una ragazza ferita, John decide di aiutarla, ma non sa che sulle sue tracce c’è un’élite scelta di soldati guidati dallo spietato Comandate Stone, responsabile della morte della moglie di John. Nella migliore tradizione dell’action “muscolare” anni ’80, il regista svedese Fansu Njie aggiunge alla storia un contesto pandemico così da portare gli eventi in una direzione vagamente fantascientifica, oltre che sinistramente legata al nostro recente passato. Un riuscito mix di generi avvalorato dalla presenza dei due efficacissimi protagonisti Daniel Stisen e Olga Kent.