La tragedia di un uomo ridicolo stasera su Rai Storia: la trama

Una metafora del difficile rapporto genitori – figli, sullo sfondo della provincia italiana: la porta sul grande schermo, nel 1981, Bernardo Bertolucci, con il film drammatico “La tragedia di un uomo ridicolo”, in onda sabato 6 dicembre alle 21.10 su Rai Storia, per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast Ugo Tognazzi, Anouk Aimée, Vittorio Caprioli, Renato Salvatori, Laura Morante.

Girato quasi interamente nel parmense, patria di Bertolucci, il film ha per protagonista un piccolo imprenditore caseario, Primo Spaggiari, che deve affrontare da una parte il rapimento del figlio e dall’altra il fallimento della propria azienda. “Lo so che sono ridicolo, l’ho scoperto quando avevo cinque anni. Però ho il mio stile”: così si definisce, nel film, Primo Spaggiari, nella memorabile interpretazione di Ugo Tognazzi che vinse il premio per il miglior attore al Festival di Cannes 1981 e ai Nastri d’argento 1982.