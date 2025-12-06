“Bar Centrale” oggi su Rai 1 è a Locorotondo

Un viaggio nell’Italia reale, tra notizie, umori e storie di comunità al centro della nuova puntata di Bar Centrale, il talk che trasforma il bar di paese in un ritratto autentico della realtà italiana. L’appuntamento torna sabato 6 dicembre alle 14.00 su Rai 1, con Elisa Isoardi alla guida dallo studio che ricrea l’atmosfera di un vero bar. Ogni settimana il programma si sposta in una diversa località del Paese.

Questa volta Lorenzo Branchetti sarà in collegamento da un bar di Locorotondo, gioiello della Val d’Itria noto per le case bianche e i vicoli stretti del centro storico. Qui gli avventori commentano la cronaca, condividono impressioni e trasformano le notizie in racconto collettivo, con spontaneità e ironia. In studio, presenti i quattro ospiti fissi – Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni – per intrecciare voci, pensieri e piccoli fatti che animano la vita quotidiana. A completare la puntata, la “storia di paese”, un episodio locale capace di raccontare un pezzo di Italia attraverso la sua comunità.