Tatiana Tramacere trovata viva, in caserma l’amico Dragos Gheormescu

Tatiana Tramacere trovata viva, ascoltato dai Carabinieri l’amico Dragos Gheormescu. La 27enne di Nardò era scomparsa lo scorso 24 novembre
È viva e sta bene Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa lo scorso 24 novembre. Secondo quanto riporta Rai News, la ragazza è stata ritrovata nella mansarda della casa di Dragos Gheormescu, suo amico, ultimo ad averla vista. L’uomo è stato portato in caserma. Sul posto anche i sanitari del 118 e una folla di gente che si era radunata sotto casa di Gheormescu.
Il 30enne, era intervenuto ai microfoni di ‘Chi l’ha visto’, spiegando che gli investigatori gli avevano sequestrato il telefonino perché “secondo loro ci possono essere dentro prove di atti di istigazione al suicidio”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)