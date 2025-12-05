Stasera su Rai 1 ultima “Blind” per “The Voice Senior”

Stasera in prima serata su Rai 1 ultima “Blind” per “The Voice Senior”. Scelti i concorrenti che parteciperanno alla semifinale

Quarta e ultima puntata di “Blind” per la nuova stagione di “The Voice Senior”, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto da Antonella Clerici e in onda venerdì 5 dicembre alle 21.30 su Rai 1. I quattro coach – Loredana Bertè, Clementino, Arisa e le new entry Nek e Rocco Hunt – dovranno selezionare i 24 concorrenti, 6 per team, che passeranno al “Knock Out”, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere, poi, chi far andare avanti nella gara.

Solo 3 concorrenti per team accederanno alla “Finale” dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitore.

“The Voice Senior” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

Il programma è sempre disponibile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Senior: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.