Rob vince a sorpresa X-Factor con il suo inedito pop-rock: PierC solo quarto

Finale a sorpresa a X Factor, vince Rob con il suo inedito pop-rock: il favorito PierC solo quarto. Determinante il televoto, conquistato dal brano portato sul palco dalla 20enne siciliana, “Cento ragazze”

“Complimenti alla vincitrice, ma la classifica è da leggere dal basso verso l’ alto!”; “Doveva essere esattamente al contrario la classifica”, “PierC quarto proprio no, per me resta il vincitore indiscusso”: la stragrande maggioranza delle reazioni a caldo del popolo di X Factor sui social è quella di delusione per il verdetto finale. Sì, perché a vincere non è stato nessuno dei favoriti, ma l’outsider Rob.

Nella serata finale di XFactor, in diretta da piazza di Plebiscito a Napoli, prima tutti i giudici, ma soprattutto il pubblico al televoto, hanno stravolto i pronostici in favore della giovane ragazza punk-rock, capitanata da Paola Iezzi. La cantautrice catanese ha convinto tutti, in primis la piazza con i suoi 16 mila spettatori, quando si è presentata sul palco con il suo inedito “Cento ragazze”. A lei dunque, all’anagrafe Roberta Scandurra, in arte Rob, il titolo che l’anno scorso è andato Mimì Caruso che si è piazzata davanti agli altri finalisti: Caddeo per la squadra di Achille Lauro, al secondo posto, seguito da Delia al terzo posto, supportata da Jake La furia, infine PierC con Francesco Gabbani al quarto posto.

ROB, CHI È

Rob, nome d’arte di Roberta Scandurra, è originaria di Trecastagni, in provincia di Catania. Con i suoi 20 anni è la concorrente più giovane arrivata in finale. Il suo nome non è mai stato lanciato tra i favoriti ma, grazie alla sua splendida voce, ha mantenuto salda la sua posizione, puntata dopo puntata. “Sei partita in sordina ma io credo che con te sia possibile ripetere la magia che era già successa con i Maneskin. Forse sono troppo ambiziosa, ma io ci credo”: sono le parole che le ha rivolto Paola Iezzi, dopo la premiazione.

LA SUPER OSPITE E LA PACE IN DIRETTA TRA LAURO E GABBANI, COSA È SUCCESSO NELLA FINALE

A dare l’annuncio del vincitore dell’edizione 2025 del talent show un’emozionata conduttrice Giorgia che poco prima aveva dato il benvenuto sul palco alla super ospite della serata, Laura Pausini. La pop-star ha presentato in anteprima il nuovo singolo “Ritorno ad Amare”, per poi salutare la piazza: “Mi siete mancati, è tanti anni che non sono a Napoli. Ciao Napoli ti amooo”. Finale in bellezza anche con la ‘pace’ davanti alle telecamere tra Achille Lauro e Gabbani, dopo lo ‘scontro’ avuto nella scorsa puntata

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)