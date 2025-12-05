Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni, in tv arriva il suo monologo su San Pietro: “Che bello, parla d’amore”

Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni al Palazzo Apostolico e ha visto con lui alcuni estratti del suo nuovo monologo, “Pietro, un uomo nel vento”, che andrà in onda su Rai1 il prossimo 10 dicembre. Come mostrano le immagini pubblicate da Vatican News, il pontefice e l’attore premio Oscar si sono salutati caldamente, per poi sedersi uno accanto all’altro per la proiezione.

BENIGNI: “PIETRO CI SOMIGLIA PROFONDAMENTE”

Benigni, sullo schermo, racconterà la storia del primo Apostolo di Gesù Cristo, il pescatore di Cafarnao che viene chiamato dal Messia ad essere “pescatore di uomini”. Un uomo schietto, a volte anche impulsivo. E, non a caso, di lui Benigni ha detto: “Pietro è proprio come noi. Leggendo la sua storia continuavo a pensare: ma quello sono io, avrei fatto la stessa cosa! Pietro ci somiglia profondamente. La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere. E a lui è stato affidato il compito più grande mai dato a un essere umano: aprire o chiudere le porte del Paradiso!”.

IL PAPA DOPO LA PROIEZIONE: “CHE BELLO, PARLA DI AMORE”

Sullo schermo, il 10 dicembre non vedremo Benigni in uno studio televisivo, bensì in Vaticano: su un palco montato tra i Giardini Vaticani. E Papa Leone – nella giornata dell’anteprima mondiale al Maxxi di Roma – non poteva non essere il primo spettatore. Prevost ha apprezzato quanto gli è stato mostrato e ha commentato: “Che bello, parla di amore”.

Insieme all’attore, come riferisce Vatican News, il Pontefice ha parlato molto di San Pietro, ma anche “di cinema, di Dante e di Sant’Agostino”. Lo stesso Papa – qualche settimana fa, alla vigilia di un incontro con attori e maestranze del cinema – aveva rivelato che “La vita è bella”, capolavoro di Roberto Benigni datato 1997, è nella lista dei suoi film preferiti.

Prodotto da Stand by me e Vatican Media e distribuito da Fremantle, “Pietro, un uomo nel vento” andrà in onda in prima serata, a partire dalle 21.30.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)