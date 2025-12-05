Nuova polemica a “Più Libri Più Liberi” per “Io non voto Giorgia” di Giovanna Musilli

Ancora polemiche a “Più Libri più liberi’: gli organizzatori avrebbero ‘censurato’ il libro “Io non voto Giorgia” di Giovanna Musilli edito da Graphofeel, vietando di presentarlo al proprio stand

Le polemiche su ‘Più Libri Più Liberi’ sembrano non finire. Dopo la decisione di Zerocalcare di disertare la fiera per la presenza della casa editrice ‘Passaggio al bosco’, accusata di avere ‘simpatie’ naziste, a quanto apprende la Dire, gli organizzatori avrebbero messo al bando il libro ‘Io non voto Giorgia’ della scrittrice Giovanna Musilli.

La casa editrice Graphofeel avrebbe avuto un veto a portare al proprio stand questo libro in cui Musilli analizza e critica la destra al governo e la figura della premier.

L’AUTRICE: “UN BRUTTO SEGNALE PER LE NOSTRE LIBERTÀ CIVILI”

“Credo sia un brutto segnale per le nostre libertà civili- ha dichiarato alla Dire la scrittrice- che si voglia silenziare la voce di una comune cittadina che scrive un libro contro le politiche e l’ideologia di questa destra. Nessuno ha deciso eppure la telefonata è arrivata. Il clima culturale di questo Paese è preoccupante”.

(photo credit: Giovanna Musilli/Fb)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)