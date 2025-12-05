“Nella tana dei lupi”, un action crime con Gerard Butler e 50 Cent, su Rai 2: la trama

Venerdì 5 dicembre alle 21.20 Rai 2 propone l’action crime metropolitano “Nella tana dei lupi” diretto da Christian Gudegast e interpretato da Gerard Butler e 50 Cent: la trama

Spettacolari scene d’azione, colpi di scena e grande attenzione ai risvolti intimi e psicologici dei personaggi. Venerdì 5 dicembre alle 21.20 Rai 2 propone l’action crime metropolitano “Nella tana dei lupi” diretto da Christian Gudegast e interpretato da Gerard Butler e 50 Cent.

Mentre la migliore banda di rapinatori dello Stato sta preparando il colpo del secolo alla Federal Reserve Bank di Los Angeles, il loro destino si intreccia a quello degli agenti della squadra speciale anticrimine capitanata da “Big Nick” O’Brien, un uomo che si è formato nella violenza e che sta attraversando una difficile situazione famigliare. Nel cast anche Pablo Schreiber, O’Shea Jackson Jr. e Jordan Bridges.