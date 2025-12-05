Lutto nel mondo della musica: morto Sandro Giacobbe

È morto oggi, 5 dicembre, all’età di 75 anni il cantautore genovese Sandro Giacobbe, noto per successi come Signora mia e Gli occhi di tua madre

È morto oggi, 5 dicembre, all’età di 75 anni il cantautore genovese Sandro Giacobbe. Noto per successi come Signora mia e Gli occhi di tua madre (che gli valse il terzo posto al Festival di Sanremo del 1976) ha segnato la musica italiana degli anni 70 e 80 con melodie romantiche e testi intensi, diventando la voce di un’intera generazione.

Il debutto di Giacobbe risale al 1974 proprio con Signora mia, brano che ottenne un grande successo e lo consacrò al grande pubblico.

Nella sua carriera non mancarono altri momenti importanti: agli anni d’oro seguirono tournée, partecipazioni televisive e un repertorio che mescolava romanticismo e sensibilità, capace di conquistare pubblico e critica. Aveva preso spesso parte alle partite della Nazionale cantanti di cui era stato anche allenatore.

Dal 2015 era in cura per un tumore alla prostata e negli ultimi anni le metastasi avevano accentuato la gravità del quadro clinico. Lo scorso marzo, in un’intervista televisiva, raccontò di essere da tempo costretto in carrozzina e svelò di aver tolto la parrucca spiegando con sincerità quanto la malattia avesse cambiato la sua vita, ma anche quanto speranza e dignità non lo avessero abbandonato.

Sandro Giacobbe si è spento nella sua abitazione di Cogorno (Levante ligure), lascia la moglie Marina e i figli Andrea e Alessandro.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)