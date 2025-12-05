Lucio Corsi è il personaggio più cercato su Google queest’anno

Lucio Corsi è il personaggio più cercato su Google nel 2025: seguono Olly, Lorenzo Musetti, Bianca Balti, Jasmine Paolini, Marcella Bella, Serena Brancale, Cecilia Sala

Lucio Corsi è il personaggio e artista più cercato su Google Italia nelle classifiche di “Un anno di ricerche 2025”, l’analisi che ogni anno raccoglie l’andamento delle ricerche degli italiani negli ultimi 12 mesi. Il cantautore domani la top ten dei 10 personaggi che più hanno destato la curiosità e sorpassa il vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly. Un nuovo significativo riconoscimento che arriva alla fine di un 2025 importante per l’artista, che ha recentemente pubblicato – per Sugar Music – il suo ultimo singolo “Notte di Natale”.

Nelle ricerche dei personaggi, seguono Lorenzo Musetti, Bianca Balti, Jasmine Paolini, Marcella Bella, Serena Brancale, Cecilia Sala, Achille Lauro e Brunori Sas. Lucio Corsi è primo anche nella sezione cantanti, davanti a Olly e Marcella Bella in top 3, e nella sezione testi con “Volevo essere un duro” dove domina sulla canzone vincitrice di Sanremo “Balorda Nostalgia” e “Crêuza de mä”, cantata nella serata dei duetti da Cristiano De André e Bresh.

Lucio Corsi Olly Marcella Bella Serena Brancale Achille Lauro Brunori Sas Tony Effe Gianni Bella Joan Thiele Massimo Ranieri

Volevo essere un duro Balorda nostalgia Crêuza de mä Incoscienti giovani Battito La cura per me Quando sarai piccola Cuoricini Bella stronza L’albero delle noci

PERCHÉ?

In un anno complesso per la politica globale, gli italiani hanno poi posto a Google varie domande che iniziano con “Perché?”, in relazione a notizie di rilevanza internazionale. Anche se tra qualche “Perché?” è possibile trovare domande di carattere decisamente più popolare. Tornando agli spunti dati da Sanremo, spicca la domanda: “Perché Olly non va all’Eurovision?”. Il cantante ha ceduto il posto a Lucio Corsi dopo aver vinto il Festival.

Perché Israele ha attaccato l’Iran? Perché Leone XIV? Perché Olly non va all’Eurovision? Perché Trump ha attaccato l’Iran? Perché The Couple chiude? Perché Los Angeles brucia? Perché Israele attacca Gaza? Perché Sarkozy è in carcere? Perché Cecilia Sala è stata arrestata? Perché Tiktok chiude in America?

Temi di attualità prevalgono anche nelle ricerche contrassegnate dal “Cosa significa?”.

Cosa significa Parafilia? Cosa significa separazione delle carriere? Cosa significa ipovedente? Cosa significa Agostiniano? Cosa significa ACAB? Cosa significa ‘Si na pret’? Cosa significa Cubiculario? Cosa significa Amarcord? Cosa significa Bed rotting? Cosa significa ‘Dazi Trump’?

GLI ADDII

Allo stesso tempo, le persone si sono tenute aggiornate sulla cultura, cercando successi internazionali come Squid Game e Nosferatu. Anche gli addii a figure come Papa Francesco e Pippo Baudo hanno spinto molti a utilizzare Google per riflettere sulle loro vite.

Papa Francesco Pippo Baudo Eleonora Giorgi Giorgio Armani Charlie Kirk Diogo Jota Ozzy Osbourne Robert Redford Alvaro Vitali Gemelle Kessler

SERIE TV

Monster: La storia di Ed Gein Squid Game Adolescence M Il figlio del secolo Il Gattopardo Ginny e Georgia L’estate nei tuoi occhi Il mostro di Firenze ACAB – La Serie Tutto quello che ho

FILM

Conclave Nosferatu Anora Follemente Dragon Trainer The Brutalist Io sono la fine del mondo Thunderbolts Mickey 17 Superman

COME SI FA?

Come si fa il porridge? Come si fa la tanatoprassi? Come si fa il vacuum addominale? Come si fa lo screen sul pc? Come si fa la action figure? Come si fa il caffè freddo? Come si fa il dry brushing? Come si fa il casatiello napoletano? Come si fa la zuppa di cozze? Come si fa la colonscopia?

COME FARE (IN CUCINA)?

Come fare le chiacchiere? Come fare i capperi sotto sale? Come fare il kefir in casa? Come fare il guacamole? Come fare le patate dolci? Come fare il casatiello? Come fare la pastiera? Come fare la besciamella fatta in casa? Come fare il pollo? Come fare pasta e lenticchie?

RICETTE

Casatiello napoletano Colomba pasquale Uova alla Jova Chiacchiere Crumbl cookies Biscotti Squid Game Biscotti di Pasqua Torta pasqualina Castagnole Salame di cioccolato

COME VESTIRSI?

Come vestirsi a Pasqua? Come vestirsi a una prima comunione? Come vestirsi per un matrimonio? Come vestirsi a Carnevale? Come vestirsi per andare sulla neve? Come vestirsi in primavera? Come vestirsi a Londra a marzo? Come vestirsi a un funerale? Come vestirsi a 50 anni per sembrare più giovani? Come vestirsi per la MOC?