Ener2Crowd e Coopfond siglano accordo su equity crowdfunding

Ener2Crowd, piattaforma italiana di investimenti sostenibili, e Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, hanno siglato un accordo strategico

Ener2Crowd, piattaforma italiana di investimenti sostenibili, e Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, hanno siglato un accordo strategico per sostenere lo sviluppo delle cooperative nel settore energetico attraverso strumenti di equity crowdfunding.

Il primo progetto, promosso da WeVèz, cooperativa bolognese attiva nelle Comunità Energetiche Rinnovabili, avvia oggi la raccolta con un target di 300 mila euro. Coopfond parteciperà come anchor investor, raddoppiando l’importo raccolto tramite un meccanismo di matchfunding.

«La partnership con Coopfond consentirà di attivare modelli finanziari innovativi che generano benefici concreti, mettendo al centro le persone e i territori. È un’ulteriore dimostrazione della validità del modello di Ener2Crowd, che continua a coinvolgere con successo primari operatori nazionali nella collaborazione per il finanziamento di investimenti ESG» ha dichiarato Paolo Baldinelli, Executive Chairman di Ener2Crowd.

«L’equity crowdfunding ha qualcosa di profondamente cooperativo: persone che si mettono insieme per realizzare un progetto che genera benefici economici e, come in questo caso, impatti ambientali positivi misurabili. Noi, che ci occupiamo di sostegno finanziario alle imprese cooperative, abbiamo avviato una partnership con Ener2Crowd proprio su questa comune ambizione: dare forza finanziaria a progetti innovativi di natura ESG» dichiara Paola Bellotti, Direttrice Sostenibilità e Sviluppo di Coopfond.

Coopfond è la società senza fine di lucro che gestisce il Fondo mutualistico di Legacoop, la prima e principale associazione di tutela e rappresentanza delle cooperative italiane. La funzione di Coopfond è quella di promuovere, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa e i suoi valori di riferimento; ciò significa supportare e finanziare la nascita di nuove cooperative e lo sviluppo di quelle esistenti.

La piattaforma Ener2Crowd, autorizzata e vigilata da CONSOB e Banca d’Italia, garantirà trasparenza e tracciabilità dell’intero processo di raccolta fondi.