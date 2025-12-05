EGM Cube Labs: perfezionata nuova sottoscrizone AuCap da € 0,48 milioni

La società quotata su EGM Pro Cube Labs comunica di aver perfezionato una nuova sottoscrizione da €0,48 MLN nell’ambito dell’aumento di capitale in corso

Cube Labs S.p.A. (“Cube Labs” o “Società”) – venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale – comunica di aver perfezionato un’ulteriore sottoscrizione nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato in data 12 giugno 2024 dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti e i cui termini e condizioni sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2025 (“Aumento di Capitale”).

Filippo Surace, Fondatore e CEO di Cube Labs ha così commentato: “Questa ulteriore sottoscrizione rappresenta un segnale significativo della fiducia che il mercato continua a riconoscere alla nostra strategia e alla solidità del nostro modello operativo. Il supporto di investitori rafforza la nostra capacità di accelerare lo sviluppo delle tecnologie in portafoglio e di favorirne l’ingresso sul mercato, contribuendo in modo concreto all’innovazione del sistema sanitario. Il percorso intrapreso sta mostrando risultati tangibili e queste nuove risorse ci permetteranno di avanzare con maggiore determinazione verso gli obiettivi commerciali che ci siamo posti”.

Nell’ambito di questa ulteriore sottoscrizione, un primario investitore istituzionale, tra i principali attori del mercato finanziario italiano, ha sottoscritto n. 200.000 azioni ordinarie di nuova emissione, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 2,40 (di cui Euro 0,03 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,37 a riserva di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a Euro 480.000,00. Pertanto, tenuto conto delle azioni già sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale, il totale delle azioni ordinarie di nuova emissione derivanti dall’Aumento di Capitale ammonta a n. 373.160, pari al 17,91% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 895.584,00.

Si ricorda che le n. 1.710.168 azioni ordinarie residue dell’Aumento di Capitale potranno essere collocate a cura dell’organo amministrativo, a terzi e/o soci, nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale del 31 marzo 2026.

Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, il capitale sociale di Cube Labs risulta pari ad Euro 680.300,35 suddiviso in 20.409.010 azioni ordinarie prive di valore nominale.

In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 del Codice Civile, l’attestazione della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, con l’indicazione del nuovo capitale sociale sottoscritto e versato, sarà depositata presso il competente Registro delle Imprese nei termini di legge.